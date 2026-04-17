Тренер «Ливерпуля» Слот — о травме Экитике: хорошо, что мы подписали двух нападающих

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот ответил на вопрос, сможет ли Александер Исак заменить травмированного Уго Экитике. Ранее стало известно, что французский форвард получил повреждение ахиллова сухожилия, из-за чего не сыграет до конца сезона. При этом сам Исак лишь недавно восстановился от травмы.

«Прежде всего хорошо, что мы подписали двух нападающих, потому что многие спорили, зачем нам это нужно. Мы подумали, что, возможно, это разумная идея — не быть единственным клубом в мире, у которого только один нападающий, поэтому мы и подписали двух. Теперь вдруг это выглядит довольно неплохо, возможно, я не знаю, люди сейчас задаются вопросом, стоит ли нам подписать ещё одного нападающего летом. Кто-то сказал мне на следующий день после [матча с «ПСЖ»]: «Нельзя предугадать сценарий, в котором Алекс [Исак] возвращается после четырёх месяцев травм, выходит в стартовом составе, а другой [нападающий] покидает поле из-за долгосрочного повреждения».

Конечно, хорошо, что Алекс вернулся, хотя это не первая игра, в которой мне приходится играть без определённого типа игрока на конкретной позиции. В этом сезоне у меня было много игр, где, например, не было подходящего крайнего защитника. Поэтому мы бы тоже к этому приспособились, но приятно, что Алекс вернулся, хотя также знаем, что он ещё не готов отыграть все 90 минут.

Скорейшее восстановление Исака? Это очень важно. Хотя есть и другие игроки, которые могут занять эту позицию, но эти футболисты всё чаще играют на других позициях. Коди [Гакпо] очень хорошо сыграл, когда вышел во втором тайме [с «ПСЖ»]. Конечно, это важно.

Так бывает не всегда, но лучше всего было бы, если бы Уго был в форме, но если бы это случилось, лучше было бы [выпустить Исака] через две-три недели, потому что Алекс ещё не готов к 90 минутам — в зависимости от интенсивности игры, кстати, потому что никогда не знаешь, как сложится матч. Он всё ближе и ближе к возвращению, теперь он нам нужен, но есть и другие варианты на позицию центрального нападающего. Федерико Кьеза — один из них, так что есть разные варианты, но, безусловно, хорошо, что Алекс вернулся, учитывая травму Уго», – приводит слова Слота официальный сайт «Ливерпуля».