Бывший тренер «Балтики» Низовцев пожелал Талалаеву здоровья после перенесённой операции

Бывший тренер «Балтики» Максим Низовцев поддержал наставника калининградской команды Андрея Талалаева после операции на желудочно-кишечном тракте. Из-за этого главный тренер балтийцев не отправится с командой на выездной матч 25-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». Игра состоится в воскресенье, 19 апреля, в 19:30 мск.

«Узнал об этой операции чуть раньше, сейчас желаю Андрею Викторовичу здоровья и быть с командой к игре с «Ахматом». Роль личности здесь неоспоримая», — сказал Низовцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

После 24 туров «Балтика» располагается на четвёртом месте в турнирной таблице с 44 очками. «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу с 53 очками.