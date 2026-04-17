Захарян пропустит финал Кубка Испании с «Атлетико»

Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян пропустит финал Кубка Испании с мадридским «Атлетико», который состоится 18 апреля. Футболист не включён в заявку команды. Об этом информирует официальный аккаунт клуба на странице в социальной сети X.
Как подчёркивает Mundo Deportivo, Захарян пропустит решающий матч Кубка Испании из-за острого гастроэнтерита.
В нынешнем сезоне Захарян принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.
