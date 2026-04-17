Ланс — Тулуза. Прямая трансляция
Захарян пропустит финал Кубка Испании с «Атлетико»

Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян пропустит финал Кубка Испании с мадридским «Атлетико», который состоится 18 апреля. Футболист не включён в заявку команды. Об этом информирует официальный аккаунт клуба на странице в социальной сети X.

Кубок Испании . Финал
18 апреля 2026, суббота. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Не начался
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Как подчёркивает Mundo Deportivo, Захарян пропустит решающий матч Кубка Испании из-за острого гастроэнтерита.

В нынешнем сезоне Захарян принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

Материалы по теме
Агент Захаряна ответил, сможет ли Арсен сыграть в финале Кубка Испании с «Атлетико»

Российские футболисты за рубежом:

