Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Тулуза. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-вратарь «Спартака» Ребров подробно разобрал один из лучших сейвов Сафонова в «ПСЖ»

Комментарии

Бывший голкипер московского «Спартака» Артём Ребров выделил один из сейвов вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова, который случился в матче 15-го тура Лиги 1, в котором парижане разгромили «Ренн» (5:0).

Франция — Лига 1 . 15-й тур
06 декабря 2025, суббота. 23:05 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
5 : 0
Ренн
Ренн
1:0 Кварацхелия – 28'     2:0 Маюлу – 39'     3:0 Кварацхелия – 67'     4:0 Мбайе – 88'     5:0 Рамуш – 90+1'    
Удаления: нет / Жаке – 74'

«Один из важнейших сейвов Сафонова случился ещё до той самой серии пенальти с «Фламенго» — в первом матче Матвея в новом сезоне с «Ренном». «ПСЖ» выиграл (5:0), но обратите внимание, какой сумасшедший сейв сделал наш вратарь при счёте 0:0. После него «ПСЖ» убежал в контратаку и забил. Может показаться, что Матвей стоит неверно и слишком смещается к центру, но на самом деле нет. Правый угол перед ударом перекрывает защитник, а Сафонов отвечает за левый. Из этой позиции вратарь видит момент удара, а если двинется правее, то перекроет себе обзор. К сожалению, защитник удар не накрыл, мяч пролетел сквозь него. Дальше — реальное чудо от Матвея.

Фото: Лига 1

До конца не понимаю, как он вообще дотянулся до этого мяча. Там ведь ещё и рикошет! Здесь и очень хорошая работа ногами, и серьёзная сила в мышцах для такого резкого прыжка. Самое интересное: Сафонов действует не по методичке. Условный Зоммер часто прыгает не просто в сторону, но и чуть вперёд. Так и надо в большинстве случаев, это помогает сокращать угол обстрела.

Фото: Лига 1

Здесь же ситуация нетипичная: если бы Сафонов сделал такую диагональ, не дотянулся бы до мяча. Он, наоборот, завалился чуточку назад и за счёт этого вытащил мёртвый мяч из последних сил. Такие сейвы меняют сознание и вратаря, и тренеров, и общественности. Думаю, уже тогда Сафонов сделал серьёзный шаг, чтобы стать основным. А в серии пенальти с «Фламенго» только укрепил мнение тренера, что он вратарь для больших задач и с огромным потенциалом», — написал Ребров в колонке на Sports.ru.

Материалы по теме
Компани обошёл Артету, Сафонов — рядом. Кто выиграет Лигу чемпионов?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android