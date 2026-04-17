Экс-вратарь «Спартака» Ребров подробно разобрал один из лучших сейвов Сафонова в «ПСЖ»

Бывший голкипер московского «Спартака» Артём Ребров выделил один из сейвов вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова, который случился в матче 15-го тура Лиги 1, в котором парижане разгромили «Ренн» (5:0).

«Один из важнейших сейвов Сафонова случился ещё до той самой серии пенальти с «Фламенго» — в первом матче Матвея в новом сезоне с «Ренном». «ПСЖ» выиграл (5:0), но обратите внимание, какой сумасшедший сейв сделал наш вратарь при счёте 0:0. После него «ПСЖ» убежал в контратаку и забил. Может показаться, что Матвей стоит неверно и слишком смещается к центру, но на самом деле нет. Правый угол перед ударом перекрывает защитник, а Сафонов отвечает за левый. Из этой позиции вратарь видит момент удара, а если двинется правее, то перекроет себе обзор. К сожалению, защитник удар не накрыл, мяч пролетел сквозь него. Дальше — реальное чудо от Матвея.

До конца не понимаю, как он вообще дотянулся до этого мяча. Там ведь ещё и рикошет! Здесь и очень хорошая работа ногами, и серьёзная сила в мышцах для такого резкого прыжка. Самое интересное: Сафонов действует не по методичке. Условный Зоммер часто прыгает не просто в сторону, но и чуть вперёд. Так и надо в большинстве случаев, это помогает сокращать угол обстрела.

Здесь же ситуация нетипичная: если бы Сафонов сделал такую диагональ, не дотянулся бы до мяча. Он, наоборот, завалился чуточку назад и за счёт этого вытащил мёртвый мяч из последних сил. Такие сейвы меняют сознание и вратаря, и тренеров, и общественности. Думаю, уже тогда Сафонов сделал серьёзный шаг, чтобы стать основным. А в серии пенальти с «Фламенго» только укрепил мнение тренера, что он вратарь для больших задач и с огромным потенциалом», — написал Ребров в колонке на Sports.ru.