Ланс — Тулуза. Прямая трансляция
«Зенит» и «Спартак» суммарно оштрафованы на 510 тыс. рублей за поведение болельщиков на КР

Комментарии

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) суммарно оштрафовал «Зенит» и «Спартак» на 510 тыс. рублей за поведение болельщиков во время их очного матча в Фонбет Кубке России (0:0, 6:7 пен.).

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
08 апреля 2026, среда. 20:45 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
6 : 7
Спартак М
Москва

«В соответствии с частью 1 статьи 114 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 36 приложения № 1 дисциплинарного регламента РФС за использование зрителями пиротехнических изделий – оштрафовать ФК «Зенит» г. Санкт-Петербург на 80 000 рублей.

В соответствии с частью 1 статьи 114 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 36 приложения № 1 дисциплинарного регламента РФС за использование зрителями пиротехнических изделий – оштрафовать ФК «Спартак-Москва» г. Москва на 30 000 рублей.

В соответствии с частями 1, 2 статьи 113 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 35 приложения № 1 дисциплинарного регламента РФС за бросание и попадание предметов, брошенных зрителями в игрока соперника – оштрафовать ФК «Зенит» г. Санкт-Петербург на 300 000 рублей.

В соответствии со статьей 112 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 34 приложения № 1 дисциплинарного регламента РФС за скандирование зрителями ненормативной лексики и оскорбительных выражений – оштрафовать ФК «Спартак-Москва» г. Москва на 100 000 рублей», — написано на официальном сайте РФС.

