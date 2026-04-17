Ребров — о Сафонове: никого не волнует, что Хакими и Мендеш вечно у чужого углового флажка

Бывший голкипер московского «Спартака» Артём Ребров высказался о трудностях российского вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова, вызванных стилем игры парижской команды. Ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов УЕФА с «Ливерпулем» стал для него 15-м подряд в основе «ПСЖ».

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
14 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
0 : 2
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Дембеле – 72'     0:2 Дембеле – 90+1'    

«Стиль игры «ПСЖ» не самый комфортный для вратаря. Тем более для Сафонова, который только адаптируется к европейскому футболу. С одной стороны, самая сильная команда Франции и победитель Лиги чемпионов, а с другой – часто легкомысленная в обороне.

Получается, от тебя всегда ждут игры «на ноль», но никого не волнует, что крайние защитники — Хакими и Мендеш — вечно около чужого углового флажка. Отсюда частые провалы и немалое количество моментов, в которых надо выручать. Уверен, это очень стрессово для Матвея», — написал Ребров в колонке на Sports.ru.

