«Моя мечта — стать легендой «Челси». Мойсес Кайседо высказался после продления контракта

Полузащитник «Челси» Мойсес Кайседо прокомментировал решение продлить контракт с лондонским клубом до 2033 года.

«Очень рад, что продлил свой контракт с «Челси». Верю в эту команду, в этот клуб, знаю, что мы движемся в правильном направлении. Это только начало. Впереди ещё много достижений, очень хочу совершенствоваться каждый день. Хочу выиграть больше трофеев с «Челси» и отдать все силы этому клубу и болельщикам. Мы уже пережили вместе много прекрасных моментов, моя мечта — стать легендой «Челси», буду работать изо всех сил, чтобы это осуществить», – приводит слова Кайседо официальный сайт «синих».

В текущем сезоне чемпионата Англии 24-летний Кайседо провёл 27 матчей, в которых забил три мяча и отдал одну голевую передачу. Также на его счету 10 игр и два гола в Лиге чемпионов.