Пари Сен-Жермен — Олимпик Лион. Прямая трансляция
21:45 Мск
КДК вновь оштрафовал Вадима Евсеева на 100 тыс. рублей за неспортивное поведение

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал главного тренера махачкалинского «Динамо» Вадима Евсеева на 100 тыс. рублей за неспортивное поведение по итогам матча 24-го тура Мир РПЛ с «Локомотивом» (1:1). Специалист использовал семь нецензурных слов во время послематчевого интервью.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
12 апреля 2026, воскресенье. 16:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Мастури – 63'     1:1 Монтес – 87'    

«В соответствии со статьёй 96 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 17 приложения № 1 дисциплинарного регламента РФС за неспортивное поведение — оштрафовать главного тренера ФК «Динамо» г. Махачкала Вадима Евсеева на 100 000 рублей», — написано на официальном сайте РФС.

Ранее КДК РФС оштрафовал Евсеева на 100 тыс. рублей за неспортивное поведение по итогам игры 23-го тура РПЛ с «Балтикой» (2:2). Тренер произнёс 12 нецензурных слов за 37 секунд во время интервью после встречи.

