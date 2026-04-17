«Ростов» — «Сочи»: стартовые составы команд на матч 25-го тура РПЛ

Сегодня, 17 апреля, состоится первый матч 25-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся «Ростов» и «Сочи». Игра пройдёт на стадионе «Ростов Арена» в Ростове. В качестве главного арбитра встречу обслужит Евгений Буланов из Саранска. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд:

«Ростов»: Ханкич, Вахания, Мелёхин, Чистяков, Семенчук, Миронов, Щетинин, Кучаев, Роналдо, Голенков, Сулейманов.

«Сочи»: Дёгтев, Заика, Солдатенков, Литвинов, Марсело, Макарчук, Коваленко, Васильев, Ежов, Игнатов, Ильин.

После 24 туров «Ростов» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. В активе дончан 26 набранных очков. «Сочи» располагается на последней, 16-й строчке. Команда заработала 12 очков. Отставание от зоны переходных матчей составляет девять очков.