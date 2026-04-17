Ланс — Тулуза. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Барселона» может купить Гримальдо за € 25 млн — Конур

Спортивный директор Деку рассматривает крайнего защитника «Байера» Алехандро Гримальдо в качестве главной трансферной цели. В стане сине-гранатовых считают, что 30-летний футболист может составить конкуренцию Алексу Бальде. Об этом сообщает журналист Экрем Конур для портала fussballdaten.

По информации источника, изначально «Байер» планировал выручить € 30-35 млн с продажи Гримальдо, однако эта сумма может снизиться до € 25 млн в связи с желанием защитника вернуться в «Барселону» и его контрактом, заканчивающимся летом 2027 года.

Гримальдо — выпускник академии «Барселоны». В нынешнем сезоне испанец принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых отметился 14 голами и 11 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 24 млн.

