В «Реале Сосьедад» объяснили, почему Захарян пропустит финал Кубка Испании с «Атлетико»

В пресс‑службе «Реала Сосьедад» рассказали, почему российский полузащитник Арсен Захарян пропустит финал Кубка Испании с мадридским «Атлетико», который состоится 18 апреля. Ранее стало известно, что футболист не был включён в заявку команды на указанную игру.

«Арсен заболел, и клуб решил не брать его с остальными игроками, чтобы избежать заражения», — сообщили «Матч ТВ» в пресс‑службе клуба.

В нынешнем сезоне Захарян принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

