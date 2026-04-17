Тренер «Челси» Росеньор поделился ожиданиями от игры с «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Челси» Лиам Росеньор высказался перед матчем 33-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед». Встреча пройдёт в субботу, 18 апреля, в 22:00 мск.

«Мы должны воспользоваться этим шансом. Времени остаётся меньше, поэтому нужно проявить инициативу в субботу вечером. Нам нужно играть в атакующем стиле и отыграть отставание, что, безусловно, ещё возможно.

У нас было много действительно важных разговоров в команде, были очень и очень хорошие тренировки. В такие моменты узнаёшь себя и свою команду, просто нужно сосредоточиться на процессе, то есть на настоящем моменте. Вы сосредотачиваетесь на том, что можете контролировать, а именно на своей игре, на анализе себя и соперника, на том, чтобы убедиться, что ваш тренировочный процесс правильный, а у вас подходящий настрой, энергия и самоотдача.

Команда сплочена. Все знаем, что хотим добиться успеха вместе. Это не обсуждается. Что не изменилось, так это то, что у нас есть очень и очень хорошие игроки, которые могут изменить ситуацию. Я ожидаю отличной игры в субботу», — приводит слова Росеньора официальный сайт «Челси».

На данный момент «синие» с 48 очками занимают шестое место в турнирной таблице АПЛ. «Красные дьяволы», набравшие 55 очков, располагаются на третьей строчке.