Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Тулуза. Прямая трансляция
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» рассматривает трансфер второго бомбардира Ла Лиги в случае отказа Альвареса

«Барселона» рассматривает трансфер второго бомбардира Ла Лиги в случае отказа Альвареса
Комментарии

«Барселона» рассматривает альтернативные варианты на позицию нападающего, если каталонскому клубу не удастся подписать форварда мадридского «Атлетико» Хулиана Альвареса. Одним из кандидатов считается нападающий «Мальорки» Ведат Мурики, на данный момент являющийся вторым бомбардиром чемпионата Испании. Об этом сообщает Sport.es.

По информации издания, в контракте 31-летнего форварда сборной Косово прописана опция выкупа за € 40 млн. При этом трансфер игрока может обойтись значительно дешевле.

В нынешнем сезоне Мурики провёл 30 матчей в Ла Лиге, в которых отличился 21 раз. Больше забитых мячей только у Килиана Мбаппе из мадридского «Реала» (23). По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока «Мальорки» составляет € 4,5 млн.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android