«Барселона» рассматривает трансфер второго бомбардира Ла Лиги в случае отказа Альвареса

«Барселона» рассматривает альтернативные варианты на позицию нападающего, если каталонскому клубу не удастся подписать форварда мадридского «Атлетико» Хулиана Альвареса. Одним из кандидатов считается нападающий «Мальорки» Ведат Мурики, на данный момент являющийся вторым бомбардиром чемпионата Испании. Об этом сообщает Sport.es.

По информации издания, в контракте 31-летнего форварда сборной Косово прописана опция выкупа за € 40 млн. При этом трансфер игрока может обойтись значительно дешевле.

В нынешнем сезоне Мурики провёл 30 матчей в Ла Лиге, в которых отличился 21 раз. Больше забитых мячей только у Килиана Мбаппе из мадридского «Реала» (23). По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока «Мальорки» составляет € 4,5 млн.