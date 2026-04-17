Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Тулуза. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Журналист AS раскрыл позицию Камавинга насчёт возможного ухода из «Реала»

Комментарии

В мадридском «Реале» не воспринимают потенциальную продажу полузащитника Эдуарду Камавинга в качестве плохого исхода. Нынешний сезон в стане «сливочных» стал для 23-летнего футболиста «своего рода выпускным экзаменом», который он не сдал. Об этом сообщает журналист AS Рубен Мартин на странице в социальной сети X.

По информации источника, Камавинга чувствует себя в Мадриде как дома, но французский игрок может смириться с реальностью и рассмотреть предложения от других команд.

Камавинга выступает за «Реал» с 2021 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

Материалы по теме
«Реал» выставил Камавинга на трансфер — El Mundo

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android