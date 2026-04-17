Журналист AS раскрыл позицию Камавинга насчёт возможного ухода из «Реала»

В мадридском «Реале» не воспринимают потенциальную продажу полузащитника Эдуарду Камавинга в качестве плохого исхода. Нынешний сезон в стане «сливочных» стал для 23-летнего футболиста «своего рода выпускным экзаменом», который он не сдал. Об этом сообщает журналист AS Рубен Мартин на странице в социальной сети X.

По информации источника, Камавинга чувствует себя в Мадриде как дома, но французский игрок может смириться с реальностью и рассмотреть предложения от других команд.

Камавинга выступает за «Реал» с 2021 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

