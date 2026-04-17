Ребров объяснил, почему не стоит винить Сафонова за «привоз» в матче с «Тулузой»

Бывший голкипер московского «Спартака» Артём Ребров разобрал результативную ошибку российского вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова в матче 28-го тура Лиги 1 с «Тулузой» (3:1).

«Начнём с того, что до этой ситуации Матвей не рассчитал отскок, а защитнику пришлось выносить на угловой, с которого гол и прилетел. Я бы не называл это прямо «привозом», как многие пишут и у нас, и во Франции. Думаю, Сафонов рассчитывал поймать мяч после этого навеса. В моменте, когда тянул к нему обе руки, осознал, что поймать не выйдет. Тогда начал придумывать, как его подальше скинуть.

В волейбол играть в такой позе не очень удобно, поэтому далеко его скинуть не вышло. Это мелкая ошибка, но точно не косяк-косяк. Всё-таки до мяча добрался, пусть и откинул его недалеко. Просто не повезло, что прямо на голову игроку «Тулузы». Кстати, был ещё похожий навес с «Атлетиком» в Лиге чемпионов. Матвей смахнул мяч одной рукой и перевёл его на угловой. Здесь правильно рассчитал и подстроился. С «Тулузой» тоже не стоило ловить, а лучше было бы сыграть примерно так же. Правда, мы задним умом рассуждаем — на диване легко справляться со всеми ударами и подачами», — написал Ребров в колонке на Sports.ru.