Черчесов ответил, чем «Спартак» Станковича отличается от команды Карседо

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов поделился мнением об игре «Спартака» под руководством Хуана Карлоса Карседо и экс-тренера Деяна Станковича. 19 апреля грозненская команда встретится с красно-белыми в матче 25‑го тура Мир РПЛ.

– В чём отличие «Спартака» Деяна Станковича от «Спартака», который мы видим сейчас?

– Отличия всегда есть, они в нюансах. У них новый тренер, понятно, мы их изучаем, стараются играть в немного другой футбол. Не могу сказать, что что‑то сильно отличается. Расставлены по‑другому, играют более комбинационно. Естественно, у них постоянно какие‑то изменения в тактическом плане.

– Три последних матча «Ахмата» со «Спартаком» в Москве завершились с одинаковым счётом — 0:0. Что вы можете сказать об этом?

– Я такими сведениями не владею, это было давно и без меня. Что касается первого матча здесь [в Грозном, 1:2], счёт нас не устроил. Не могу сказать, что сама игра с нашей стороны была высокого качества. Думаю, что ничейный результат был бы более справедлив. Потому что и первый гол мы пропустили после своей нелепой ошибки. Мы играли с ними, знаем, кто они, готовимся к серьёзному матчу, — приводит слова Черчесова «Матч ТВ».

