Ланс — Тулуза. Прямая трансляция
Микель Артета назвал футболистов «Арсенала», которые не сыграют с «Манчестер Сити»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета рассказал, кто из футболистов его команды пропустит матч 33-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити». Встреча пройдёт в воскресенье, 19 апреля, в 18:30 мск.

Англия — Премьер-лига . 33-й тур
19 апреля 2026, воскресенье. 18:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
2 : 1
Арсенал
Лондон
1:0 Шерки – 16'     1:1 Хаверц – 18'     2:1 Холанд – 65'    

«Букайо [Сака] точно выбыл. Он только начинает восстанавливаться, так что посмотрим, как быстро он сможет это сделать, а потом посмотрим, но сейчас дело не в этом. Мадуэке? Завтра у нас ещё одна тренировка. После игры он выглядел не так уж плохо и был довольно позитивно настроен. Он игрок, который преодолевает боль, поэтому надеюсь, что он сможет вернуться в строй, но нам нужно подождать и посмотреть, сможет ли тот тренироваться завтра.

Нам приходилось справляться с этим [травмами] весь сезон, если вы посмотрите на этапы и игроков, которых мы очень долго не могли видеть, на то, где мы сейчас находимся, это ненормально. Но мы справились с этим благодаря нашему менталитету и решениям, которые мы находим, тому, как игроки проявили себя в этот момент. И мы там, где мы есть. Мы по-прежнему очень сильны и останемся такими же.

Юрриен Тимбер, Мартин Эдегор и Риккардо Калафьори? Мы попробуем. Некоторые игроки близки к возвращению, но перерыв короткий [после игры со «Спортингом»], поэтому завтра постараемся выложиться на полную. Если они будут в хорошей форме — будут в команде, а если нет, то нет. К сожалению, в последние несколько недель они не были в форме», — приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».

На данный момент «пушкари» занимают первое место в таблице АПЛ с 70 очками. «Манчестер Сити» набрал 64 очка и располагается на второй строчке, но имеет матч в запасе.

Самые эпично слитые чемпионские отрывы. «Арсенал» пополнит список?
