Никита Хайкин — лучший вратарь Лиги чемпионов — 2025/2026 по средней оценке от WhoScored

Никита Хайкин — лучший вратарь Лиги чемпионов — 2025/2026 по средней оценке от WhoScored
Российский голкипер норвежского «Будё-Глимт» Никита Хайкин является лучшим вратарём текущего розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА по средней оценке от специализированного портала WhoScored среди всех вратарей, кто провёл в турнире три и более матчей.

Средняя оценка Хакина за 12 матчей Лиги чемпионов — 2025/2026 составляет 7,5. Всего россиянин пропустил 22 мяча и провёл одну игру «на ноль». «Будё-Глимт» дошёл до 1/8 финала турнира, где уступил португальскому «Спортингу» — 3:0, 0:5 д. вр.

Ранее сообщалось, что Хайкин может принять участие в чемпионате мира 2026 года в США, Канаде и Мексике. По данным СМИ, россиянин получил норвежский паспорт.

Ради ЧМ игроки массово меняют гражданство. Экс-форвард «Зенита» успел, Хайкин — не факт
