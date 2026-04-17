Ланс — Тулуза. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Гвардиола рассказал, что нужно «Ман Сити» для победы в матче с «Арсеналом»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола порассуждал, что необходимо сделать его команде для победы в матче 33-го тура с «Арсеналом» (19 апреля).

Англия — Премьер-лига . 33-й тур
19 апреля 2026, воскресенье. 18:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Не начался
Арсенал
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы в порядке, готовы. Шесть очков — это немалый разрыв, но у нас есть шанс его преодолеть. Теперь всё зависит от нашего поведения. Команда будет готова, наши болельщики — на трибунах.

Нам нужно показать безупречную игру, практически на высочайшем уровне, чтобы победить такого соперника, как «Арсенал».

Если мы будем играть с «Арсеналом» так же, как во втором тайме [в финале Кубка лиги на «Уэмбли»], только на протяжении всех 95 минут, а они будут играть так же, как во втором тайме, на протяжении всех 95 минут, победим. Ну, может быть, и нет, потому что футбол непредсказуем. Но мы будем ближе к победе. Этого и хотим», — приводит слова Гвардиолы City Xtra на странице в социальной сети X.

