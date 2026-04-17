Козлов — о «Краснодаре»: обидно, когда делаешь всё возможное, а шанса не получаешь

Полузащитник ЦСКА Данила Козлов, ранее выступавший за «Краснодар», ответил на вопрос о причинах перехода в московский клуб.

— У тебя есть уверенность, что в ЦСКА игрового времени станет больше, чем в «Краснодаре»?

— Очень надеюсь, что всё будет зависеть от меня. Если отлично себя проявлю на тренировках, то тренер даст шанс, поставит в стартовый состав. Хотя никаких обещаний, понятно, не было и быть может.

— А не возникало мыслей пойти в команду, где ты бы точно выходил в старте?

— Скорее всего, это была бы аренда, а такой вариант не рассматривался.

— Ещё одно отличие: в ЦСКА основной костяк — это русские футболисты. В «Краснодаре» же много легионеров.

— На поле все коммуницируют на футбольном языке. Да, в раздевалке «Краснодара» латиноамериканцы общались больше между собой, русские — отдельно, но никаких проблем не возникало.

— Но наличие конкуренции с легионерами повлияло на твоё игровое время?

— Будь это иностранец или русский — если он доказывает свою состоятельность, должен получить шанс. Обидно, когда делаешь всё возможное, а шанса не получаешь. И приоритет остаётся у других. Считаю, что играть должен тот, кто лучше провёл недельный цикл. Неважно — русский это или легионер, – приводит слова Козлова «Спорт-экспресс».

После перехода в столичный клуб полузащитник провёл девять матчей во всех турнирах, в которых отдал одну результативную передачу.