Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Тулуза. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Козлов — о «Краснодаре»: обидно, когда делаешь всё возможное, а шанса не получаешь

Козлов — о «Краснодаре»: обидно, когда делаешь всё возможное, а шанса не получаешь
Комментарии

Полузащитник ЦСКА Данила Козлов, ранее выступавший за «Краснодар», ответил на вопрос о причинах перехода в московский клуб.

— У тебя есть уверенность, что в ЦСКА игрового времени станет больше, чем в «Краснодаре»?
— Очень надеюсь, что всё будет зависеть от меня. Если отлично себя проявлю на тренировках, то тренер даст шанс, поставит в стартовый состав. Хотя никаких обещаний, понятно, не было и быть может.

— А не возникало мыслей пойти в команду, где ты бы точно выходил в старте?
— Скорее всего, это была бы аренда, а такой вариант не рассматривался.

— Ещё одно отличие: в ЦСКА основной костяк — это русские футболисты. В «Краснодаре» же много легионеров.
— На поле все коммуницируют на футбольном языке. Да, в раздевалке «Краснодара» латиноамериканцы общались больше между собой, русские — отдельно, но никаких проблем не возникало.

— Но наличие конкуренции с легионерами повлияло на твоё игровое время?
— Будь это иностранец или русский — если он доказывает свою состоятельность, должен получить шанс. Обидно, когда делаешь всё возможное, а шанса не получаешь. И приоритет остаётся у других. Считаю, что играть должен тот, кто лучше провёл недельный цикл. Неважно — русский это или легионер, – приводит слова Козлова «Спорт-экспресс».

После перехода в столичный клуб полузащитник провёл девять матчей во всех турнирах, в которых отдал одну результативную передачу.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android