Ланс — Тулуза. Прямая трансляция
21:45 Мск
Зобнин объяснил, почему не считает себя легендой «Спартака», упомянув Симоняна и Черенкова

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин объяснил, почему не может назвать себя легендой клуба. Матч 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (1:1) стал для капитана красно-белых 300-м в составе столичной команды.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
12 апреля 2026, воскресенье. 16:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 1
Спартак М
Москва
0:1 Зобнин – 8'     1:1 Мохеби – 42'    

— Ты говорил, что легендой «Спартака» себя назвать не можешь. Почему?
— Само слово «легенда» люди могут понимать по-разному. И лично мне сложно сравнивать себя с великими спартаковцами прошлого. Такими как Симонян, Черенков. Или игроки из 90-х, чью игру я видел ребёнком, — Аленичев, Титов, Тихонов. Вот они точно легенды. Думаю, тут ещё важен вклад человека в историю, количество выигранных трофеев.

Если говорить именно о современной команде, наверное, я стал заметной фигурой. При мне «Спартак» выиграл чемпионат и Кубок, серебро и дважды бронзу, я участвовал в Суперкубке, Лиге чемпионов и Лиге Европы», — сказал Зобнин в интервью официальному сайту «Спартака».

«Краснодар» в сложной ситуации перед «Спартаком», «Зенит» — перед «Локо». Интриги тура РПЛ
