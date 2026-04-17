Зобнин объяснил, почему не считает себя легендой «Спартака», упомянув Симоняна и Черенкова

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин объяснил, почему не может назвать себя легендой клуба. Матч 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (1:1) стал для капитана красно-белых 300-м в составе столичной команды.

— Ты говорил, что легендой «Спартака» себя назвать не можешь. Почему?

— Само слово «легенда» люди могут понимать по-разному. И лично мне сложно сравнивать себя с великими спартаковцами прошлого. Такими как Симонян, Черенков. Или игроки из 90-х, чью игру я видел ребёнком, — Аленичев, Титов, Тихонов. Вот они точно легенды. Думаю, тут ещё важен вклад человека в историю, количество выигранных трофеев.

Если говорить именно о современной команде, наверное, я стал заметной фигурой. При мне «Спартак» выиграл чемпионат и Кубок, серебро и дважды бронзу, я участвовал в Суперкубке, Лиге чемпионов и Лиге Европы», — сказал Зобнин в интервью официальному сайту «Спартака».