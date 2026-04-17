Ланс — Тулуза. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Капитан «Зенита» Дуглас Сантос не хочет продлевать контракт с клубом — ESPN

Капитан и защитник «Зенита» Дуглас Сантос не желает продлевать контракт с санкт-петербургским клубом, который заканчивается летом 2027 года. Об этом сообщает аккаунт Planeta do Futebol со ссылкой на ESPN на странице в социальной сети X.

По информации источника, 32-летний футболист планирует отработать трудовое соглашение до конца и покинуть стан сине-бело-голубых. Также не исключено, что Сантос может уйти из «Зенита» после чемпионата мира 2026 года.

Бразилец играет за «Зенит» с 2019 года. За этот период Сантос принял участие в 238 матчах во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и 35 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

Материалы по теме
Дуглас Сантос установил новый рекорд в «Зените»

Почему на эмблеме «Зенита» две звезды:

