Пари Сен-Жермен — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Капитан «Спартака» Зобнин заявил, что был готов завершить карьеру в конце сезона

Капитан «Спартака» Роман Зобнин допустил, что завершил бы карьеру, если бы руководство не предложило ему продление контракта. Новое соглашение с 32-летним полузащитником рассчитано до 30 июня 2027 года.

— Какие мысли были у тебя до продления контракта? Ведь предыдущий истекал уже в этом году.
— Был готов ко всем вариантам развития событий. В том числе к завершению карьеры, если бы продления не случилось.

— То есть переход в другой клуб вообще не допускал?
— Именно так. Сейчас для меня есть только «Спартак». При этом за пределами футбола у меня всё выстроено и готово к жизни после карьеры игрока. Мне будет чем заняться. И смысла переходить в другой клуб просто не вижу.

С другой стороны, сейчас, когда играю в каждом матче, получаю от футбола огромное удовольствие, настоящий кайф! Возможно, пока чаще оставался в запасе, это чувство немного притупилось. Честно выполнял свою работу, но подсознательно готовил себя к следующему этапу в жизни. Но всё перевернулось — тренер в меня верит, а я делаю всё, чтобы приносить максимум пользы, — сказал Зобнин в интервью официальному сайту «Спартака».

