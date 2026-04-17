Ланс — Тулуза. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Артета — о матче с «Ман Сити»: не собираемся тратить ни секунды на разговоры о ничьей

Комментарии

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался перед матчем 33-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити». Встреча пройдёт в воскресенье, 19 апреля, в 18:30 мск.

«Мы заслужили право находиться здесь, бороться за победу и иметь возможность выиграть в воскресенье, возможно, у лучшей команды и лучшего тренера, которых когда-либо видела эта лига. Это огромная привилегия, и с нетерпением ждём этой игры. Будем готовиться к победе, это точно, рассматриваем это как большую возможность для нас. Не собираемся тратить ни секунды на разговоры об этом [ничьей]. Готовимся к каждой игре, чтобы победить, будем продолжать делать то же самое.

Имею в виду, что наша команда должна продемонстрировать все элементы, необходимые для победы. У нас будет очень, очень сильный соперник, знаем это. Тренируемся уже девять месяцев в разных контекстах, сыграли против них много игр, знаем, что нам нужно делать.

Думаю, что [менталитет] играет большую роль. Имею в виду, что в матче играет роль всё. Техника тоже, очевидно, потому что без неё ничего не получится. Но в этом смысле он играет огромную роль, мы значительно улучшили свою игру в этой области. Нам нужно будет показать это снова в воскресенье.

Знаю, что осталось шесть игр. Очевидно, это очень важная игра для обеих команд, она немного изменит баланс. Выиграть матч в Премьер-лиге очень сложно для всех, поэтому после этой игры нас ждут ещё несколько очень сложных матчей, нам придётся подождать и посмотреть, что будет дальше.

Думаю, что [напряжение] должно быть витамином для всех. Что бы мы ни делали, это то, что поднимает нас на новый уровень, заставляет стремиться к лучшему, проявлять больше желания, стремления к победе, но никогда не в негативном смысле», – приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».

На данный момент «пушкари» занимают первое место в таблице АПЛ с 70 очками. «Манчестер Сити» набрал 64 очка и располагается на второй строчке, но имеет матч в запасе.

