Ланс — Тулуза. Прямая трансляция
«Реалу» интересен Тимбер, «Арсенал» оценивает защитника в € 85-100 млн — Конур

Мадридский «Реал» заинтересован в защитнике «Арсенала» Юрриене Тимбере. Руководство «сливочных» стремится снизить средний возраст футболистов линии обороны. На текущий момент испанский гранд не делал официального предложения по Тимберу, однако скауты «Реала» следили за ним на каждом матче на протяжении последних двух месяцев. Об этом сообщает журналист Экрем Конур для Sports Boom.

По информации источника, «канониры» не готовы продавать 24-летнего футболиста, но могут начать переговоры, если поступит предложение в размере € 85-100 млн. Не исключается, что «Арсенал» предложит Тимберу новый контракт.

В нынешнем сезоне Тимбер принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

