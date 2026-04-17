«Ростов» — «Сочи»: в первой половине игры команды голов не забили

В эти минуты проходит первый матч 25-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречаются «Ростов» и «Сочи». Команды играют на стадионе «Ростов Арена» в Ростове. В качестве главного арбитра встречу обслуживает Евгений Буланов из Саранска. На момент написания новости счёт 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В первом тайме команды не смогли поразить ворота друг друга.

После 24 туров «Ростов» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. В активе дончан 26 набранных очков. «Сочи» располагается на последней, 16-й строчке. Команда заработала 12 очков. Отставание от зоны переходных матчей составляет девять очков.