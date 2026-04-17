Главная Футбол Новости

Стало известно, при каких условиях Лука Модрич продолжит карьеру в «Милане»

Стало известно, при каких условиях Лука Модрич продолжит карьеру в «Милане»
Комментарии

Журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте раскрыл, при каких условиях 40-летний полузащитник «Милана» Лука Модрич продолжит карьеру в итальянском клубе.

По информации инсайдера, хорват хочет видеть в «Милане» конкурентоспособную команду, способную бороться за верхние строчки турнирной таблицы Серии А и играющую в Лиге чемпионов. Кроме того, полузащитник надеется на сохранение главного тренера «россонери» Массимилиано Аллегри.

В сезоне-2025/2026 Модрич провёл 34 матча за клуб во всех турнирах, записав на свой счёт два гола и три результативные передачи.

На данный момент «Милан» с 63 очками располагается на третьей строчке таблицы чемпионата Италии. Лидирует в лиге «Интер», в активе которого 75 очков.

Материалы по теме
Переворот гонки в АПЛ, космический рекорд «Баварии» и крах «Милана». Главное в еврофутболе
Видео
Переворот гонки в АПЛ, космический рекорд «Баварии» и крах «Милана». Главное в еврофутболе
