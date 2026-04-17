Пари Сен-Жермен — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Торпедо — КАМАЗ, результат матча 17 апреля 2026, счет 2:0, 29-й тур Первой лиги 2025/2026

«Торпедо» дома победило «КАМАЗ» в матче 29-го тура Первой лиги
Комментарии

Завершился матч 29-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026, в котором встречались московское «Торпедо» и «КАМАЗ» из Набережных Челнов. Игра прошла на стадионе «Арена Химки». В качестве главного арбитра встречу обслуживал Александр Машлякевич из Москвы. Хозяева победили со счётом 2:0.

Россия — Лига PARI . 29-й тур
17 апреля 2026, пятница. 18:00 МСК
Торпедо М
Москва
Окончен
2 : 0
КАМАЗ
Набережные Челны
1:0 Чурич – 5'     2:0 Шитов – 52'    

В начале встречи счёт открыл полузащитник «Торпедо» Марио Чурич. На 52-й минуте нападающий Владислав Шитов укрепил преимущество московской команды.

После 29 матчей Первой лиги «Торпедо» набрало 38 очков и занимает девятое место. «КАМАЗ» заработал 40 очков и располагается на шестой строчке.

В следующем туре «Торпедо» на выезде встретится с «Уралом» 22 апреля, а «КАМАЗ» в этот же день также в гостевом матче сыграет с «Уфой».

