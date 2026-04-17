Первая лига — 2025/2026 по футболу: результаты на 17 апреля, календарь, таблица

Сегодня, 17 апреля, в 28-м туре Лиги Pari состоялись два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты Первой лиги на 17 апреля:

«Енисей» — «Челябинск» — 3:0;

«Торпедо» Москва — «КАМАЗ» — 2:0.

Первое место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2025/2026 занимает воронежский «Факел», набравший 59 очков после 28 игр. На второй строчке располагается московская «Родина» (55 очков). Тройку лидеров замыкает «Урал» из Екатеринбурга (49). В топ-5 также входят волгоградский «Ротор» (45) и костромской «Спартак» (44). На последнем, 18-м месте находится «Сокол» (16). «Чайка» (19) — 17-я, а «Уфа» (28) — 16-я.

Материалы по теме Президент ФНЛ Измайлов прокомментировал практику благодарности судьям в низших лигах РФ

Самые титулованные футбольные клубы России: