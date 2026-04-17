Аргентинский McDonald’s назвал бургеры в честь трёх игроков национальной команды

Аргентинский McDonald’s в преддверии чемпионата мира 2026 года выпустил три новых бургера, назвав их в честь футболистов национальной команды. Участие в рекламе приняли Энцо Фернандес, Хулиан Альварес и Алексис Мак Аллистер.

«Они просили об этом четыре года, мы только сейчас поняли, что это идеально подходит. Теперь вы можете насладиться новыми бургерами МакАльварес и МакФернандес во всех ресторанах McDonald's в стране… А чтобы избежать проблем в раздевалке, вы также можете заказать МакАллистер (авторы указали на сходство фамилии Алексиса Мак Аллистера с названием бренда. – Прим. «Чемпионата»)», – сообщает аккаунт McDonald’s в социальной сети X.

Напомним, Аргентина является действующим чемпионом мира. В финале первенства планеты 2022 года южноамериканская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Испания, Англия, Франция — фавориты букмекеров. А кто выиграет ЧМ-2026?
