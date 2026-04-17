Роман Зобнин назвал трёх игроков, которых хотел бы вернуть в «Спартак»

Капитан московского «Спартака» Роман Зобнин, непрерывно выступающий за красно-белых с 2016 года, назвал трёх экс-партнёров по клубу, которых хотел бы вернуть в команду.

— В «Спартаке» ты поиграл с внушительным количеством партнёров. Можешь назвать тройку тех, кого хотел бы вернуть в сегодняшнюю команду?

— Первый — Промес. Второй — Зе Луиш. Третий — Фернандо.

— Зе Луиш — не самый очевидный выбор.

— Это был по-настоящему командный игрок. Может, в качестве он кому-то уступал, но всегда до последнего старался помочь, цеплялся за мячи, выигрывал борьбу, — сказал Зобнин в интервью официальному сайту «Спартака».