«Ливерпуль» может побороться с «Баварией» за полузащитника «Тоттенхэма» — DM

«Ливерпуль» и «Бавария» рассматривают возможность приобретения полузащитника «Тоттенхэма» Арчи Грея. Об этом сообщает ESPN со ссылкой на Daily Mail.

По информации источника, 20-летний футболист — один из нескольких игроков, которые могут покинуть клуб в случае вылета «шпор» из чемпионата Англии в нынешнем сезоне. Оба европейских гранда внимательно следят за ситуацией с Греем.

В нынешнем сезоне Грей принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

