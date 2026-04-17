Пари Сен-Жермен — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Mundo Deportivo раскрыл позицию Флика насчёт грядущих трансферов «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик попросил руководство клуба отложить любые трансферные переговоры до тех пор, пока команда математически не обеспечит себе титул чемпиона Испании. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, немецкий специалист хочет избежать любых потенциальных трансферных слухов, которые могли бы негативно сказаться на его футболистах. Флик и спортивный директор каталонского клуба Деку уже имеют план на грядущий сезон, но тренер предпочитает объявить список игроков, которые покинут команду, как только «блауграна» выиграет титул.

После 31 тура чемпионата Испании «Барселона» набрала 79 очков и занимает первое место, опережая ближайшего конкурента в лице мадридского «Реала» на девять очков. До конца сезона Ла Лиги осталось семь туров.

