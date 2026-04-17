Ланс — Тулуза. Прямая трансляция
«Ювентус» продлил контракт с капитаном команды Мануэлем Локателли

«Ювентус» продлил контракт с капитаном команды Мануэлем Локателли
«Ювентус» продлил контракт с полузащитником и капитаном команды Мануэлем Локателли до лета 2030 года.

«Все мы помним, как Мануэль, придя в клуб в 2021 году, с большим волнением говорил, что всегда был болельщиком «Ювентуса». Поэтому продление контракта с ним является естественным продолжением его растущего лидерства на поле, неукротимого духа «Ювентуса», полностью соответствующего ценностям и амбициям нашего клуба. Это ещё один шаг к обеспечению стабильности и преемственности нашего спортивного проекта, с прицелом на будущее и целью сделать команду всё более конкурентоспособной», — приводит слова генерального директора туринцев Дамьена Комолли официальный сайт «Ювентуса».

Всего за туринский клуб Локателли провёл 224 матча во всех турнирах, в которых забил девять голов и и отдал 17 результативных передач

Материалы по теме
Серия А: топ-матч «Наполи» — «Милан» и оживший «Ювентус»
Серия А: топ-матч «Наполи» — «Милан» и оживший «Ювентус»
