«Сочи» вырвал победу у «Ростова» в 25-м туре РПЛ благодаря голу на 89-й минуте

Завершился стартовый матч 25-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Ростов» и «Сочи». Команды играли на стадионе «Ростов Арена» в Ростове. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Евгений Буланов из Саранска. Победу со счётом 1:0 праздновали гости.

На 89-й минуте защитник «Сочи» Кирилл Заика забил ударом головой после подачи с фланга.

«Ростов» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. В активе жёлто-синих осталось 26 набранных очков в 25 матчах. «Сочи» располагается на последней, 16-й строчке. Команда набрала 15 очков в сезоне. Отставание подопечных Игоря Осинькина от зоны переходных матчей составляет шесть очков.