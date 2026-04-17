Ланс — Тулуза. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Игрок «Краснодара» Черников дисквалифицирован на два матча Кубка, один из них — условно

Игрок «Краснодара» Черников дисквалифицирован на два матча Кубка, один из них — условно
Комментарии

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение дисквалифицировать полузащитника «Краснодара» Александра Черникова на два матча Фонбет Кубка России, один из которых – условно.

На 89-й минуте первого финального матча Пути РПЛ Кубка России с московским «Динамо» (0:0) Черников шлёпнул ладонью по лицу защитника бело-голубых Хуана Касереса. Главный судья встречи Иван Абросимов удалил футболиста «быков» после просмотра повтора.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ). 1-й матч
08 апреля 2026, среда. 18:15 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 0
Краснодар
Краснодар
Удаления: нет / Черников – 90'

«В соответствии с частью 3 статьи 94 дисциплинарного регламента РФС за агрессивное поведение – дисквалифицировать футболиста «Краснодара» Александра Черникова на два матча Кубка России, один из которых считать реальным исполнением спортивной санкции, а один – условным исполнением спортивной санкции.

Установить для футболиста «Краснодара» Александра Черникова испытательный срок один год с момента вынесения решения», – написано на официальном сайте РФС.

