Игрок «Краснодара» Черников дисквалифицирован на два матча Кубка, один из них — условно

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение дисквалифицировать полузащитника «Краснодара» Александра Черникова на два матча Фонбет Кубка России, один из которых – условно.

На 89-й минуте первого финального матча Пути РПЛ Кубка России с московским «Динамо» (0:0) Черников шлёпнул ладонью по лицу защитника бело-голубых Хуана Касереса. Главный судья встречи Иван Абросимов удалил футболиста «быков» после просмотра повтора.

«В соответствии с частью 3 статьи 94 дисциплинарного регламента РФС за агрессивное поведение – дисквалифицировать футболиста «Краснодара» Александра Черникова на два матча Кубка России, один из которых считать реальным исполнением спортивной санкции, а один – условным исполнением спортивной санкции.

Установить для футболиста «Краснодара» Александра Черникова испытательный срок один год с момента вынесения решения», – написано на официальном сайте РФС.

