Игрок или сотрудник «Манчестер Сити» выставил на торги медали сезона-2022/2023 — MailSport

Анонимный игрок или сотрудник «Манчестер Сити» выставил на аукцион свою коллекцию медалей сезона-2022/2023, когда команда выиграла три трофея в рамках благотворительного аукциона, который состоится 28 апреля. Об этом сообщает издание Daily Mail Sport.

По данным источника, аукционный дом, специализирующийся на спортивных памятных вещах, подтвердил, что медали представляют собой официальный комплект. Сообщается, что начальная ставка составит £ 30 тыс. Ожидается, что общая стоимость медалей может составить от £ 50 тыс. до £ 80 тыс.

В сезоне-2022/2023 «Манчестер Сити» оформил требл, одержав победы в английской Премьер-лиге, Кубке Англии и Лиге чемпионов УЕФА.