«Мы очень разочарованы». Тренер «МЮ» Кэррик раскритиковал решения судей в АПЛ

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик высказался о судейских решениях в английской Премьер-лиги. Из-за дисквалификаций встречу с «Челси» в 33-м туре пропустят два центральных защитника «красных дьяволов» – Лисандро Мартинес и Гарри Магуайр.

«Дисквалификация Магуайра? Честно говоря, нам особо не на что реагировать. Конечно, очень разочарованы. Думаю, у меня было несколько причин для сильного разочарования в подобных ситуациях за последние пару-тройку недель. Но, очевидно, теперь нам нужно двигаться дальше. Решения приняты, очень разочарованы этим во многих отношениях, но на этом всё. Нам нужно двигаться дальше, это сделаем.

Удаление Мартинеса? Конечно, разочарованы. С этим не согласны. Думаю, после игры было довольно очевидно, что я чувствую, до сих пор ощущаю это так. Да, послушайте, не хочу сейчас вдаваться в подробности. Думаю, что есть, то есть. Нас затронули некоторые решения, в конце концов, теперь нам нужно принять их и двигаться дальше, нравятся они нам или нет», – приводит слова Кэррика ESPN.

