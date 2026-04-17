Ланс — Тулуза. Прямая трансляция
«Незаменимых нет». Член совдира «Локомотива» — о контрактах Карпукаса и Воробьёва

Член совета директоров и экс‑президент «Локомотива» Валерий Филатов высказался о ходе переговоров с полузащитником Артёмом Карпукасом и нападающим Дмитрием Воробьёвым.

«Переговоры о продлении контрактов с Карпукасом и Воробьёвым идут, но это дело тяжёлое. По итогу они оба или останутся, или уйдут. Однако жизнь показала, что слишком уж важных футболистов нет — любого можно заменить. Казалось, что место Баринова в составе «Локомотива» непоколебимо, но нашли ведь замену. Карпукас без него раскрылся лучше, стал увереннее и самостоятельнее, на мой взгляд. От этих футболистов ведь не отказываются, а ведут переговоры. Думаю, договорятся с обоими. Многое ещё зависит от того, как себя поведёт тренер, не только от президента и руководства в целом», — сказал Филатов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В нынешнем сезоне Карпукас провёл 29 матчей за клуб и набрал 1+2 по системе «гол+пас». Воробьёв выходил на поле 28 раз, забил 12 голов и отдал четыре результативные передачи.

