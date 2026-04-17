«Манчестер Юнайтед» нацелился на полузащитника сборной Японии — TEAMtalk

«Манчестер Юнайтед» входит в число клубов, заинтересованных в центральном полузащитнике сборной Японии и «Лидс Юнайтед» Ао Танаке. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, «павлины» могут потребовать около € 17 млн за трансфер 27-летнего футболиста. Сам Танака готов сменить клуб грядущим летом. Конкуренцию «Манчестер Юнайтед» в борьбе за японского полузащитника могут составить «Ньюкасл Юнайтед» и «Эвертон».

В нынешнем сезоне Танака принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

За сборную Японии Танака провёл 37 матчей.

