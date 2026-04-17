Результаты матчей чемпионата России — 2025/2026 по футболу на 17 апреля

В пятницу, 17 апреля, состоялся первый матч 25-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом игрового дня.

Результат встречи РПЛ 17 апреля:

«Ростов» — «Сочи» — 0:1.

Первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар». В активе действующих чемпионов страны 53 очка в 24 матчах. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит». На счету сине-бело-голубых 52 очка. Замыкает тройку лидеров московский «Локомотив». У железнодорожников 45 набранных очков в 24 турах. Последнее, 16-е место, занимает «Сочи» (15), на 15-й строчке находится «Оренбург» (20).