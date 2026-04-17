The Athletic назвал четырёх футболистов «Реала», близких к уходу летом

Мадридский «Реал» не продлит контракт с защитником Давидом Алабой, заканчивающийся грядущим летом. Другой защитник Рауль Асенсио также рассматривается в качестве потенциального футболиста для трансфера. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, полузащитник Даниель Себальос хочет покинуть стан «сливочных» и вернуться в «Бетис». Ожидается, что футболист уйдёт из «Реала» грядущим летом. Кроме того, в «Королевском клубе» полагают, что его покинет нападающий Гонсало Гарсия, в связи с чем в команду должен вернуться Эндрик, арендованный «Лионом».

Подчёркивается, что неопределённой является ситуация с защитниками Даниэлем Карвахалем и Антонио Рюдигером, чьи контракты заканчиваются грядущим летом.

