Ланс — Тулуза. Прямая трансляция
Магат поддержал назначение Клоппа в «Реал»: он сможет контролировать атмосферу в команде

Немецкий специалист Феликс Магат, ранее работавший в мюнхенской «Баварии», поддержал идею о назначении экс-тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа в мадридский «Реал».

«Клопп был бы подходящим человеком. Он отлично поработал в «Ливерпуле» и знает, как обращаться с влиятельными игроками, сможет контролировать атмосферу в команде», – приводит слова Магата AS.

Под руководством Клоппа «Ливерпуль» выигрывал Лигу чемпионов и дважды выходил в финал турнира, а также побеждал в английской Премьер-лиге.

Контракт нынешнего тренера мадридского «Реала» Альваро Арбелоа рассчитан до лета 2027 года. На указанном посту 43-летний специалист сменил Хаби Алонсо, который возглавлял испанский гранд с лета.

