В администрации Трампа заявили, что ждут сборную Ирана в США на чемпионате мира

Эндрю Джулиани, являющийся главой рабочей группы Белого дома по подготовке к чемпионату мира по футболу 2026 года в администрации президента США Дональда Трампа, сообщил, что сборная Ирана приглашена на мировое первенство, несмотря на напряжённые отношения между странами.

«Не буду говорить от имени иранской команды, но скажу, что президент, когда я с ним разговаривал, приглашал иранскую команду сюда.

Президент ФИФА, кажется, вчера сделал заявление, что Иран приедет. Поэтому мы ожидаем их здесь. Ожидаем, что сборная Ирана прибудет в Тусон в начале июня, а затем сыграет с в Лос-Анджелесе и Сиэтле», — приводит слова Джулиани Politico.

Ранее президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил: «Иран, конечно, должен приехать [на чемпионат мира]».

