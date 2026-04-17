Ланс — Тулуза. Прямая трансляция
«Сочи» одержал две победы в двух турах РПЛ — столько же, сколько за весь сезон до этого

«Сочи» одержал вторую победу подряд в Мир Российской Премьер-Лиге, одолев в 25-м туре «Ростов» (1:0). Команды играли на стадионе «Ростов Арена» в Ростове. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Евгений Буланов из Саранска.

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
17 апреля 2026, пятница. 19:30 МСК
Окончен
0 : 1
0:1 Заика – 89'    

В минувшем туре подопечные Игоря Осинькина одолели ЦСКА (1:0). Таким образом, «Сочи» в 24-м и 25-м турах одержал столько же побед, сколько во всех предыдущих матчах чемпионата. Ранее «горожане» победили лишь в матчах с «Пари НН» (2:1) в 11-м туре и с «Ахматом» (4:2) в 13-м туре.

«Сочи» по-прежнему занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ. В активе команды теперь 15 набранных очков. Отставание от зоны переходных матчей после 25 игр составляет шесть очков.

