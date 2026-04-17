Тренер «Ромы» Гасперини в слезах покинул пресс-конференцию перед игрой с «Аталантой»

Главный тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини в слезах покинул пресс-конференцию перед матчем 33-го тура Серии А с «Аталантой».

«Я приехал в Рим, потому что увидел для себя исключительную возможность, повторяю, я доволен своим выбором. Это, безусловно, долгая история [в «Аталанте»], девять лет. В среднем я провёл восемь лет в «Дженоа» и девять лет в «Аталанте», а это значит, возможно, я не такой уж плохой человек. Возможно, работать со мной столько лет не так уж и ужасно. Конечно, за девять лет иногда возникают разные точки зрения, но всегда в рамках дозволенного. Вероятно, такое случается и между мужем и женой. Когда вы вместе столько лет, можно вспомнить три, четыре, пять инцидентов, возможно, даже конфликты. А сколько позитивных моментов мы вспомним? 50? 150? Можно вспомнить сотни.

Чего не хватает «Роме» по сравнению с большими клубами? У Рима есть всё, особенно в плане команды и внешней среды. В Бергамо я смог добиться успеха, потому что там была сплоченная атмосфера, работа клуба была выдающейся. Получать прибыль каждый год было невероятно. Мы конкурировали на равных с большими клубами Италии и Европы, а тем временем «Аталанта» невероятно разбогатела. Клуб работал в гармонии с тренером, отчасти потому что сменились владельцы, отчасти потому что моего отца, с которым я был очень близок, больше не было рядом (на этом моменте Гасперини в слезах ушёл с пресс-конференции. – Прим. «Чемпионата»)», — приводит слова Гасперини La Gazzetta dello Sport.

Ранее бывший тренер и нынешний советник «Ромы» Клаудио Раньери раскритиковал Гасперини.

На данный момент «Рома» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 57 очков. «Аталанта» с 53 очками располагается на седьмой строчке.