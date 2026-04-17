Бастони отказал «Ливерпулю» и сосредоточен только на переходе в «Барселону» — TT

«Ливерпуль» и «Челси» «восхищаются» защитником «Интера» Алессандро Бастони, однако эти клубы проинформированы, что футболист сосредоточен исключительно на переходе в «Барселону». Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, «нерадзурри» стремятся сохранить 27-летнего футболиста в команде, однако переговоры о новом контракте не увенчались успехом. «Барселона» на текущий момент ведёт активную работу по поиску футболистов для укрепления обороны.

В нынешнем сезоне Бастони принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

