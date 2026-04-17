Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Тулуза. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бастони отказал «Ливерпулю» и сосредоточен только на переходе в «Барселону» — TT

Бастони отказал «Ливерпулю» и сосредоточен только на переходе в «Барселону» — TT
Комментарии

«Ливерпуль» и «Челси» «восхищаются» защитником «Интера» Алессандро Бастони, однако эти клубы проинформированы, что футболист сосредоточен исключительно на переходе в «Барселону». Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, «нерадзурри» стремятся сохранить 27-летнего футболиста в команде, однако переговоры о новом контракте не увенчались успехом. «Барселона» на текущий момент ведёт активную работу по поиску футболистов для укрепления обороны.

В нынешнем сезоне Бастони принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android