Осинькин высказался о победе «Сочи» в матче с «Ростовом» в РПЛ

Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин прокомментировал победу команды в матче 25-го тура Мир РПЛ с «Ростовом» (1:0).

«Здесь эмоции уже от чистого сердца. У нас внутри есть определённые моменты сплочения. Тяжелейший матч, три результата могло быть. В целом сыграли так, на что были готовы сейчас.

До самого стартового свистка, до самой разминки мы не понимали, сможет ли играть Коваленко. Всё‑таки решили, что сможет, и он не просто смог, а хороший для себя матч сыграл, при том уже не первый подряд.

В основном игра была в средней части поля, много единоборств, количество которых для нас было очень критическим. В первом тайме не всё идеально сделали. Не знаю, подправили или ребята уже правильно сориентировались, но тактические детали были сделаны получше», — сказал Осинькин в эфире «Матч ТВ».

«Ростов» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. В активе жёлто-синих осталось 26 набранных очков в 25 матчах. «Сочи» располагается на последней, 16-й строчке. Команда набрала 15 очков в сезоне. Отставание подопечных Игоря Осинькина от зоны переходных матчей составляет шесть очков.

Самые титулованные футбольные клубы России: