Тренер «Ростова» Альба прокомментировал поражение в матче с «Сочи»

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба прокомментировал поражение своей команды в матче 25-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (0:1).

— Проиграли на последних минутах. Пропускаем такой гол не в первый раз. Говорили, тренировали, показывали 150 раз. Мы создавали моменты. Начало было ровное, потом были хорошие моменты, во втором тайме у нас тоже были моменты и с игры, и со стандартов.

Что было после перерыва? Надо спокойно посмотреть, больше проигрывали подборы после борьбы. Проанализируем, попробуем решить наши проблемы к следующей игре.

— Не было ли ощущения, что «Ростов» выходит на второй тайм, думая, что есть уже результат, может быть, ничья, есть шанс забить?

— Нет, мы говорили об этом в перерыве.

— Что скажете про вратаря Ханкича?

— Как и все остальные, нормально играл, — сказал Альба в эфире «Матч ТВ».

«Ростов» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. В активе жёлто-синих осталось 26 набранных очков в 25 матчах. «Сочи» располагается на последней, 16-й строчке. Команда набрала 15 очков в сезоне.