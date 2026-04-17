Ланс — Тулуза. Прямая трансляция
Тренер «Ростова» Альба прокомментировал поражение в матче с «Сочи»

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба прокомментировал поражение своей команды в матче 25-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (0:1).

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
17 апреля 2026, пятница. 19:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 1
Сочи
Сочи
0:1 Заика – 89'    

— Проиграли на последних минутах. Пропускаем такой гол не в первый раз. Говорили, тренировали, показывали 150 раз. Мы создавали моменты. Начало было ровное, потом были хорошие моменты, во втором тайме у нас тоже были моменты и с игры, и со стандартов.

Что было после перерыва? Надо спокойно посмотреть, больше проигрывали подборы после борьбы. Проанализируем, попробуем решить наши проблемы к следующей игре.

— Не было ли ощущения, что «Ростов» выходит на второй тайм, думая, что есть уже результат, может быть, ничья, есть шанс забить?
— Нет, мы говорили об этом в перерыве.

— Что скажете про вратаря Ханкича?
— Как и все остальные, нормально играл, — сказал Альба в эфире «Матч ТВ».

«Ростов» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. В активе жёлто-синих осталось 26 набранных очков в 25 матчах. «Сочи» располагается на последней, 16-й строчке. Команда набрала 15 очков в сезоне.

Материалы по теме
«Ростов» и «Сочи» рубятся на юге России. Старт 25-го тура РПЛ! LIVE
Live
«Ростов» и «Сочи» рубятся на юге России. Старт 25-го тура РПЛ! LIVE
