Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Тулуза. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Роман Зобнин ответил на вопрос, с чем связано такое доверие к нему со стороны Карседо

Комментарии

Капитан московского «Спартака» Роман Зобнин ответил на вопрос, чем обосновано доверие к нему со стороны нового главного тренера красно-белых Хуана Карлоса Карседо. Специалист возглавил команду в январе текущего года.

— Как думаешь, на чём основано такое доверие Карседо?
— Зимой со мной продлили контракт, за что спасибо клубу. В тот момент я понял, что «Спартак» рассчитывает на меня не только как на игрока, но и как на связующее звено между командой и тренером.

Я капитан команды, поэтому с Хуаном Карлосом мы много разговаривали ещё до сборов. В Дубае тоже постоянно вели диалоги. В том числе по поводу моего состояния и будущего. Обо всех командных вопросах. Что касается непосредственно игры, через матчи набрал форму, почувствовал уверенность, — сказал Зобнин в интервью официальному сайту «Спартака».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android