Роман Зобнин ответил на вопрос, с чем связано такое доверие к нему со стороны Карседо

Капитан московского «Спартака» Роман Зобнин ответил на вопрос, чем обосновано доверие к нему со стороны нового главного тренера красно-белых Хуана Карлоса Карседо. Специалист возглавил команду в январе текущего года.

— Как думаешь, на чём основано такое доверие Карседо?

— Зимой со мной продлили контракт, за что спасибо клубу. В тот момент я понял, что «Спартак» рассчитывает на меня не только как на игрока, но и как на связующее звено между командой и тренером.

Я капитан команды, поэтому с Хуаном Карлосом мы много разговаривали ещё до сборов. В Дубае тоже постоянно вели диалоги. В том числе по поводу моего состояния и будущего. Обо всех командных вопросах. Что касается непосредственно игры, через матчи набрал форму, почувствовал уверенность, — сказал Зобнин в интервью официальному сайту «Спартака».